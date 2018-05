Drucken Garmisch-Partenkirchen (red). Paukenschlag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2: Der Vizemeister SC Riessersee verzichtet in der nächsten Saison auf sein Startrecht in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga. „Der SC Riessersee informierte heute Nachmittag DEL-2-Geschäftsführer René Rudorisch, dass... »