Kevin Gaudet verlässt Steelers

Bietigheim-Bissingen (red/nac). Eine sechsjährige Erfolgsgeschichte geht zu Ende: Kevin Gaudet und die Bietigheim Steelers gehen am Ende dieser Saison getrennte Wege. Die Trennung ist beiden Seiten nicht leicht gefallen. In den Jahren haben sich Freundschaften und emotionale Verbindungen entwickelt. Im Profisport bleibt jedoch wenig Raum für Gefühle – die wirtschaftlichen Themen holen einen immer wieder ein. Im Fall des Hauptrundenzweiten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 sind es Einsparungen von mindestens 300 000 Euro pro Saison über die nächsten beiden Jahre. Dies wird vor allem die Mannschaft betreffen. Gerüchten zufolge gab es immer wieder Vorstöße aus dem Kreis der Steelers-Verantwortlichen, dass man mehr auf eigene Nachwuchskräfte bauen solle. Dies passte aber nicht zu Gaudets Konzept. Er arbeitet eher mit gestandenen Profis, statt Nachwuchsspieler zu entwickeln. Aufgrund des Sparkurses muss es nun aber zu einem Umbruch kommen, den Gaudet jedoch nicht mitgehen will.

In Bietigheim gibt es zwar keine finanzielle Schieflage. Die Steelers GmbH hat in den letzten vier Jahren unterm Strich ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet. Der Fehlbetrag aus der Vergangenheit – es gab Auflagen bei der Lizenzierung für die Saison 2017/2018 – ist vollständig mit Darlehen, Patronatserklärungen und Bürgschaften abgedeckt. Bei der Lizenzierung für die nächste Runde wurden nunmehr aber ein deutlicher Abbau des Kapitalfehlbetrags und der Verbindlichkeiten gefordert. Dem müssen sich die Verantwortlichen stellen.

In keiner Trainer-Ära waren die Steelers jedoch erfolgreicher. In den sechs Jahren unter Gaudet haben sie sich als Spitzenteam der DEL 2 etabliert. Nachdem der Kanadier im November 2011 Danny Held abgelöst hatte, führte Gaudet die Steelers zum Klassenerhalt und zum DEB-Pokal-Sieg. Diesen wiederholte er in der darauffolgenden Saison, in der er zudem die Zweitliga-Meisterschaft feierte. Ein weiterer DEL-2-Titel folgte 2015. Darüber hinaus führte Gaudet die Steelers in den Spielzeiten 2013/2014, 2015/2016 sowie 2016/2017 jeweils ins Playoff-Finale.