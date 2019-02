Bietigheim-Bissingen (js). Justin Kelly hat am Donnerstag offiziell sein Karriereende bekanntgegeben. Der 37-jährige Kanadier stand seit Saisonbeginn in Diensten des Deggendorfer SC. Bis Ende vergangener Spielzeit lief Kelly aber 313 Mal für die Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey Liga

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen