Bietigheim-Bissingen (red). In der nächsten Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 wird Verteidiger Benjamin Hüfner in sein insgesamt viertes Jahr für die Steelers aufs Eis gehen. Das teilt der Verein mit. In der vergangenen Spielzeit kam der 28-Jährige auf 22 Punkte in seinen 58 Spielen. Insgesamt spielte er bereits 183 Mal für die Schwaben, erzielte sieben Tore und legte 49 Treffer vor.