Hodul kehrt als Trainer der Amateure zurück

Bietigheim-Bissingen / Enzweihingen (p). Die Amateurmannschaft des Eishockey-Zweitligisten Bietigheim Steelers treffen auf einen neuen und alten Bekannten. Der 26 Jahre alte Philipp Hodul aus Enzweihingen ist ein Bietigheimer Eigengewächs. In seiner Jugendzeit durchlief er sämtliche Mannschaften der Steelers. Jetzt stellt ihn der Verein als neuen Trainer der Amateure vor.

„Insgesamt habe ich 15 Jahre in Bietigheim aktiv Eishockey spielen dürfen und weitere zwei Jahre in Stuttgart“, berichtet Hodul über seinen sportlichen Werdegang. „Ab meinem fünften Lebensjahr war ich in Bietigheim auf dem Eis. Ich hatte das Glück, immer sehr gute und professionelle Trainer in meiner Jugendzeit zu haben. Deshalb freue ich mich sehr, wieder hier zu sein.“ Vor Jahren zwang eine immer wiederkehrende Verletzung am Oberkörper den damals talentierten Flügelstürmer, seine junge Karriere frühzeitig zu beenden. „Mit 19 Jahren musste ich mich damals aufgrund der Verletzungen entscheiden: Entweder der Profisport oder eine berufliche Laufbahn“, erinnert sich Hodul. Damals entschied er sich für das Eishockey. „Zum Glück ergab sich relativ schnell die Gelegenheit, mich als Trainer ausbilden zu lassen. Mit Unterstützung des Stuttgarter EC konnte ich direkt meine C-Lizenz machen“, sagt der 26-Jährige, der dann auch das Vertrauen des Stuttgarter Vereins bekam und die erste Mannschaft am Fernsehturm übernahm. Nach fünf Jahren ging dieses Engagement im Frühjahr zu Ende und Hodul kehrt jetzt ins Ellental zurück.

„Das ist für mich ein Riesensprung, in einem sehr professionell und höherklassig geführten Verein arbeiten zu dürfen. Es war mir schon lange klar, dass ich irgendwann wieder dorthin zurück wollte, wo ich mich immer heimisch gefühlt habe“, berichtet der Enzweihinger. Die neue Saison startet für die Hodul-Truppe erst im September, aktuell wird aber bereits fleißig an der Kondition gearbeitet. Zweimal pro Woche ist Training. Hodul: „Wir arbeiten je nach Witterungsverhältnissen draußen im Ellental oder im Kraftraum. Die Trainingsbeteiligung und die Motivation der Spieler sind extrem hoch.“ Ein Großteil des Kaders aus der Vorsaison blieb erhalten. Vor Saisonbeginn in der RLSW werden die Männer um Kapitän Neumann und Coach Hodul noch ein Vorbereitungsprogramm absolvieren, das allerdings noch nicht näher definiert ist.