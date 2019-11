Falken schlagen im Zweitliga-Derby zu

Die Zeiten ändern sich: Trainer und Spieler kommen und gehen, die Vereine durchleben Höhen und Tiefen – und die Heilbronner Falken gewinnen plötzlich in der Ege-Trans-Arena. Die Bietigheim Steelers verloren am Dienstagabend auch das zweite Derby der Hauptrunde in der

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen