Erfolgsserie der Steelers ist gerissen

Von Jan Simecek

Nach neun Erfolgen in Serie ist die Siegesserie der Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 gerissen. In Kaufbeuren unterlagen sie am Sonntag nach 3:0-Führung noch mit 4:5 nach Verlängerung. Schon am Freitag hatten sich die stark dezimierten Bietigheimer schwer getan, kamen aber zu einem 2:0-Sieg gegen Bayreuth.

Bietigheim-Bissingen. „Außer uns ist wahrscheinlich nur Frankfurt in der Lage, neun oder zehn Spiele in Folge zu gewinnen. Von daher ist es nicht schlimm, dass wir auch mal wieder verloren haben“, stellte Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch nach der Partie in Kaufbeuren fest. „Nur, dass wir ein 3:0 verspielen und vor allem wie, das ist schon ärgerlich.“ Nach der knappen 4:5-Auswärtsniederlage nach Verlängerung in Frankfurt hatten die Allgäuer zunächst ziemlich schwere Beine, kamen überhaupt nicht in die Partie gegen den DEL-2-Tabellenführer. Die Steelers, die wie schon am Freitag ohne die Verletzten Marcus Sommerfeld, Adam Borzecki, Kodi Schwarz, Andrew McPherson, Alexander Preibisch und Frederik Cabana auskommen mussten, nutzten diese Tatsache geschickt und erspielten sich eine Überlegenheit, die sie nach dem frühen 1:0 durch Shawn Weller bereits nach elf Sekunden durch Matt McKnight (8. Minute) in ein weiteres Tor ummünzten. Zu Beginn des zweiten Abschnitts (22.) ließ Norman Hauner sogar noch das 3:0 folgen. Doch danach schaltete der Tabellenführer im Gefühl des schon feststehenden Sieges mindestens einen Gang zurück und ließ den kämpferisch überzeugenden Gastgeber auch spielerisch zurück in die Partie.

Der ESVK kam zunächst durch Joona Karevaara zum 1:3 (26.). Dessen finnischer Landsmann Sami Blomqvist stellte dann in der 31. Minute in Überzahl den Anschluss her. Und als Platz auf dem Eis war, weil auf beiden Seiten gerade je ein Spieler auf der Strafbank saß, gelang erneut Karevaara in der 36. Minute der Ausgleich. Bietigheim bäumte sich noch einmal auf und ging nicht einmal zwei Minuten später durch Tyler McNeely noch einmal wieder in Führung. Aber die Partie war längst ausgeglichen. Und Mitte des Schlussabschnitts sorgte Blomqvist auch dafür, dass dies auf der Anzeigentafel sichtbar wurde. Die Steelers konnten nicht mehr zurückschlagen. Auch weil Weller gut eine Minute vor dem Ende „sich selbst und der Mannschaft einen Bärendienst erwies“ (Schoch). Als der hitzköpfige Kanadier seinen Torhüter Ilya Sharipov gegen Blomqvists Stochern verteidigen wollte, unterlief ihm ein Stockstich, für den er eine Spieldauerdisziplinarstrafe kassierte, der auch noch eine Disziplinarstrafe folgte, weil er sich massiv bei den Schiedsrichtern darüber beschwerte. Bei Kaufbeuren musste zwar auch der Finne wegen Stockschlags raus, doch Bietigheim musste den Großteil der Verlängerung in Unterzahl verbringen. Max Schmidle gelang schließlich kurz nach der Hälfte der Overtime der entscheidende Treffer, indem er einen Schuss abfälschte.

Am Freitag hatten die Steelers weniger mit sich selbst, als mit dem destruktiven Gegner zu kämpfen. Bayreuth wollte kaum einmal mitspielen, fuhr oft Konter nur halbherzig zu Ende, um ja nicht selbst in einen schnellen Gegenangriff zu laufen. Die Gastgeber hatten damit vor nur 2072 Zuschauern ziemliche Probleme. Und Steelers-Trainer Kevin Gaudet ärgerte sich: „Im ersten Drittel hatten wir genug Chancen, um das ganze Spiel zu entscheiden. Wir hatte elf Scoring-Möglichkeiten. Daraus müssen wir mehr machen.“

Im zweiten Drittel sah es allerdings nicht viel besser aus. Die Steelers rannten an und bissen sich am oberfränkischen Abwehrbeton die Zähne aus. Und auch im Schlussdrittel änderte sich an dieser Situation wenig bis nichts. Die meisten Zuschauer hatten schon resigniert und sich auf ein torloses Unentschieden sowie Verlängerung eingestellt, als Weller nach exakt 55:55 Minuten in Überzahl einen Schuss von Dominic Auger unhaltbar abfälschte. Bayreuth musste nun etwas tun und riskierte alles, als Justin Kelly 2:06 Minuten vor dem Ende wegen Beinstellens auf die Strafbank musste, weil ihm ein Bayreuther auf seinen ausgefahrenen Schläger getreten war. Ohne Torhüter, dafür mit einem sechsten Feldspieler machten die Tigers noch einmal richtig Druck. Goalie Sinisa Martinovic musste sich ein Mal richtig lang machen, um die Führung festzuhalten. Kurz darauf fing aber McKnight einen schlampigen Pass der Oberfranken ab und erzielte aus dem eigenen Drittel heraus ins leere Tor den entscheidenden Treffer.

Weiter geht es für die Steelers am Freitag um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel, dass noch vor wenigen Spieltagen das Spitzenspiel der Liga gewesen wäre. Denn zu Beginn der Saison hatte Crimmitschau einige Spieltage lang die DEL 2 angeführt. Inzwischen sind die Westsachsen mit insgesamt 16 Punkten aus zehn Partien auf Rang sieben abgerutscht. Schuld daran war auch das vergangene Wochenende, an dem sich die Eispiraten nur einen Punkt nach einer Penaltyniederlage gegen Kassel sicherten. In Bad Nauheim hatte es dagegen ein herbes 1:6 für sie gegeben. Am Sonntag geht es für die Steelers dann ins „Tal der Ahnungslosen“, wie Dresden zu DDR-Zeiten gerne frotzelnd genannt wurde, weil man dort kein Westfernsehen empfing. Die Eislöwen zeigten bislang sehr schwankende Leistungen. Unter anderem verloren sie gegen den aktuellen Tabellenletzten Heilbronn, fegten aber Bad Nauheim mit 6:1 vom Eis. Diese Schwankungen gab es auch am vergangenen Wochenende. Einer 2:5-Heimniederlage gegen Ravensburg folgte ein 6:3-Erfolg in Bayreuth.