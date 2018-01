DEL findet wieder das Haar in der Suppe

Das Deutsche Institut für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) hat entschieden: Es wird vorerst keine Wiedereinführung des geregelten sportlichen Auf- und Abstiegs zwischen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und der DEL 2 geben. Das Schiedsgericht bestätigt die Ansicht der DEL, dass ein Teil der eingereichten Bürgschaften nicht der Forderung entspricht. VKZ-Mitarbeiter Jan Simecek hat mit Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch über das Urteil gesprochen.

Um welche Summe handelt es sich?

Es geht um 15 000 Euro der Bietigheim Steelers. Das sind sind 1,8 Prozent der von den Bietigheimern zu leistenden Garantiesumme von 816 000 Euro oder drei Promille der Gesamtsumme von 4,896 Millionen Euro.

Wie überraschend fiel die Entscheidung des Schiedsgerichtes aus?

Wir waren alle positiv eingestellt, waren uns aber darüber klar, wie schwer es wird. Wir alle wussten, dass die grundlegende Bereitschaft da ist, einen Fehler zu suchen und dann auch einen zu finden. Dadurch mussten wir davon ausgehen, dass trotz der positiven Bereitschaft des Wollens die Chance besteht, eine Absage zu bekommen. Das hat sich dann auch bewahrheitet.

Wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Einschätzung, dass die Bank sagt, die Bürgschaft sei hundertprozentig konform sowie in Ordnung, und die DEL widerspricht?

Banken haben ihre Regeln, wie sie ihre Bürgschaften stellen, und die DEL hat Regeln aufgestellt, wie sie die Bürgschaften haben will. Da gab es an einer Stelle einen Unterschied. In der Sache – bei der Bereitschaft und auch der Verfügbarkeit der Bürgschaft – hat sich nichts geändert. Aber die Formulierung war wohl nicht so, wie es die DEL an dieser Stelle vorgeschrieben hat. Und sie hat an dieser Stelle auch keinen Kompromiss zugelassen oder auch keine Einigkeit gesucht. Denn es ging nicht darum, dass das Geld nicht vorhanden war. Es ging nur darum, wie es dargestellt wurde. Es gibt nun deshalb erst einmal keinen Auf- und Abstieg mit der DEL. Das ist bitter für unsere Liga. Auch weil es Hoffnung gab, dass sich insgesamt etwas im deutschen Eishockey bewegt. Was die DEL 2 daraus macht, müssen wir jetzt erst erörtern. Wir werden sehr konzentriert, sehr diszipliniert und auch sehr konsequent die Sache aufarbeiten und unsere Chancen für die Zukunft abwägen.

Wie wahrscheinlich ist, dass man als Liga noch einmal die sechs Bürgschaften gestemmt bekommt?

Rosenheim ist abgestiegen und deshalb leider weg. Damit fehlt eine Spielstätte, die die entsprechende Eignung für die DEL gehabt hätte. Riessersee hat einen neuen Geschäftsführer und Gesellschafter, der aber inzwischen so ein Standing hat, dass der SCR, wenn er es will, das schaffen kann. Somit hätten wir Frankfurt, Kassel, Dresden, Riessersee und Bietigheim, wenn wir es noch einmal wollen. Alles andere muss geprüft werden. Der nächste Knackpunkt könnten die Anforderungen ans Stadion werden. Da ist dann die Frage, inwieweit hier Kompromisse geschlossen werden oder ein Maßnahmenplan erstellt werden müssen. Es werden ja schließlich nicht sechs Mannschaften auf einmal hochgehen. Es wird maximal ein Team aufsteigen. Das heißt, es muss eigentlich nur eine Spielstätte sofort passen. Aber das ist jetzt im Nebel gestochert.

Wie ist momentan die Stimmungslage?

Das ist eine ganz bittere Situation – gerade auch, dass Bietigheim eben im Zusammenhang damit steht. Das war nie unsere Absicht. Wir haben zwölf Bürgschaften von zwölf verschiedenen Leuten mit acht verschiedenen Banken zusammengestellt. Das war eine Herausforderung. Alle Banken haben aber bestätigt und würden auch heute noch bestätigen, dass das Geld vorhanden ist. Aber die Formulierung zwischen Sender und Empfänger hat an einer Stelle wohl nicht optimal gepasst. Da konnten wir nichts prüfen. Da mussten wir uns auf die Banken verlassen, denn das ist ihr Tagesgeschäft. Wir konnten nur schauen, ob Datum, Summe und Zweck stimmen.

Eigentlich ist nicht erst, seit die Ege-Trans-Arena steht, das erklärte Ziel der Steelers, in die DEL zu kommen. Es klang gerade aber schon durch, dass sich Bietigheim möglicherweise nicht an einem dritten Versuch beteiligt. Was müsste passieren, damit es tatsächlich so kommt?

Es liegt jetzt an den Personen, die hier ihr Geld einbringen müssen, indem sie wieder die Bürgschaft legen und – wenn dann der Aufstieg kommt – auch tatsächlich bezahlen. Es hängt also davon ab, wie groß die Bereitschaft ist, diese weitere Niederlage hinter sich zu lassen. Ich sage immer: Wer nicht stolpert, kann auch nicht wieder aufstehen. Ich glaube, die Steelers haben die Kraft, wieder aufzustehen. Das geht aber nur, wenn auch die anderen Beteiligten wie Fans, Sponsoren und Kommune auch sagen: Aufstehen, Staub abwischen und nach vorne schauen. Denn das Rückwärtige ist nicht mehr zu retten. Es ist schwer, sich jetzt wieder neu zu motivieren. Aber ich habe immer die Motivation und ich glaube, ich habe auch in der Vergangenheit bewiesen, dass ich in schwierigen Situationen kühlen Kopf bewahre und nicht in Panik verfalle. Ich habe nicht die Sorge, dass wir es nicht gemeinsam schaffen.

Welche Rolle könnte da noch die Fanbürgschaft spielen?

Fanbürgschaften sind für diese Bürgschaften nicht geeignet, da es nur eine Darlehensform ist. Die Fanbürgschaft ist für uns aber wichtig für gewisse Liquiditätsthemen. Geld braucht man immer.

Welche Auswirkungen hat das Urteil auf den deutschen Eishockeysport an sich? Könnte er nachhaltig beschädigt werden?

Ich glaube nicht. Menschen, die Eishockey anschauen, haben zu viel Spaß an diesem Sport. Die Menschen, die hier in Verantwortung sind, sind sich dieser Verantwortung bewusst. So lange die Menschen beim Spiel begeistert sind und die Spieler Top-Leistungen abliefern, denken Fans nicht daran, in welcher Liga da gerade gespielt wird. Dann sieht man einfach nur ein gutes Spiel. Und das wollen wir uns bewahren.

Aber es könnte sich doch auf die Gelegenheitszuschauer auswirken.

Es wird Enttäuschungen geben. Aber auch eine Enttäuschung geht vorüber. Wer sich schon einmal entliebt hat, verliebt sich auch wieder. Man muss einfach glauben, dass hier niemand mit böswilliger Absicht gehandelt hat, dass hier keiner fahrlässig durch den Tag gegangen ist.

Wird irgendwo in der Liga mit erhobenem Zeigefinger auf Bietigheim gezeigt?

Nein. Da geht man offen und ehrlich miteinander um, weil jeder weiß, dass es nicht am Standort liegt. Jeder weiß, dass es nicht einfach ist, es richtig zu machen. Wäre es nicht Bietigheim gewesen, hätte die DEL vielleicht so lange gesucht, bis sie woanders etwas gefunden hätte.

Man könnte also sagen, dass die DEL zwar den Anschein wahrt, offen zu sein, aber alles dafür tut, nicht offen sein zu müssen.

Ich sage immer: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mit reden kommen wir nicht weiter. Aber es gibt klare Regeln, die die DEL aufgestellt hat. Und wenn man diese Regeln nicht ganz exakt erfüllt, dann kommt eben so etwas dabei heraus. Es gibt dort leider keinen Videobeweis.

Müsste sich da nicht eventuell der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) als Dachverband stärker einschalten?

Der DEB ist zwar ein wichtiger Verband. Er stellt die Nationalmannschaft. Aber aufgrund der Rechtsform der DEL – es ist eine geschlossene GmbH – kann er hier nur die Rolle eines Zuschauers und Beraters einnehmen. Ich bin mir aber sicher, dass es im DEB niemanden gibt, der den Auf- und Abstieg nicht befürwortet.