Das „Vorgeplänkel“ ist endlich vorbei

Bietigheim-Bissingen (skl). Nach siebenmonatiger Wettkampfpause geht es am heutigen Freitag für den Zweitligisten Bietigheim Steelers endlich wieder in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 zurück aufs Eis. Der Gegner ist um 19.30 Uhr im Colonel-Knight-Stadion der EC Bad Nauheim – ausgerechnet jener Club, der den Steelers in der Vorbereitung die einzige Niederlage in acht Partien beigebracht hatte. Mit 2:4 musste sich die Truppe von Trainer Daniel Naud seinerzeit im zweiten Testspiel den Kurstädtern aus Mittelhessen geschlagen geben. Dabei hatten die Steelers bereits mit 2:0 in Front gelegen. Doch drei Treffer innerhalb von nur 92 Sekunden hatten Bad Nauheim wieder zurück ins Spiel gebracht. Überragender Mann auf dem Eis war an dem Abend Kelsey Tessier. Der Kanadier glänzte mit drei Toren.

Es war die einzige Pleite für die ambitionierten Steelers, die in der Vorbereitung mit Eingespieltheit und dem souveränen Gewinn des Get-ready-Cups glänzten. Doch zu hoch will Volker Schoch den ersten Titel der Saison nun auch wieder nicht bewerten. „Das war doch nur Vorgeplänkel und bedeutet nichts. Für den Trainer war das Vorbereitungsturnier in erster Linie wichtig, um zu sehen, wer im Team gut mit wem kann. Aber jetzt zählen für uns nur noch die Punkte“, berichtet der Steelers-Geschäftsführer, der bestätigt, dass alle Spieler „richtig heiß darauf sind, dass die Saison endlich wieder losgeht“. Heimauftakt ist dann zwei Tage darauf, am Sonntag um 17 Uhr gegen den ESV Kaufbeuren. Aufgrund der Corona-Pandemie sind aber zumindest im November keine Zuschauer in den Hallen erlaubt.

Topscorer der Vorbereitung war mit sieben Toren und sechs Assists Routinier Brett Breitkreuz. Überhaupt spielte die Reihe um den Deutsch-Kanadier Breitkreuz, C.J. Stretch und Norman Hauner offensiv groß auf. Doch auch die Reihe um den erfahrenen Matt McKnight, Calvin Pokorny und Riley Sheen spielte stark. Dies gilt auch für die vielleicht schnellste Reihe der Liga mit Alexander Preibisch und Benjamin Zientek.

Mit elf Stürmern, sieben Verteidigern und den beiden Torhütern Cody Brenner und Jimmy Hertel treten die Bietigheimer die Fahrt nach Hessen an. Einzig Eigengewächs Fabjon Kuqi muss passen.

Ob es am Ende nicht nur gegen Bad Nauheim reichen wird, sondern auch zum endlich möglich gewordenen Aufstieg, steht noch in den Sternen. Doch Geschäftsführer Schoch ist zuversichtlich, dass seine Steelers in dieser Spielzeit etwas reißen. „Der Trainer und die Mannschaft haben mein Vertrauen. Am Ende der Saison wird dann zusammen gezählt“, erklärt er.