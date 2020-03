Das früheste Saisonende seit 2011

Noch bevor die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 mit den Playoffs so richtig Fahrt aufgenommen hat, verabschieden sich die Bietigheim Steelers in die Sommerpause. Das erste Mal seit 2011 haben die Eishockeycracks von Metter und Enz nicht

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen