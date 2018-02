Crimmitschau verliert nachträglich Punkte

Neuss (red). Eigentlich haben die Eispiraten Crimmitschau am 40. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 den EHC Bayreuth Tigers souverän mit 9:5 geschlagen. Doch am grünen Tisch wurde der Sieg nachträglich aberkannt. Die Westsachsen hatten einen formell nicht lizenzierten Spieler eingesetzt. Deshalb wurde die Partie nun mit 5:0 für die Franken gewertet, die auch drei Punkte einstrichen und dadurch die rote Laterne wieder an den EC Bad Tölz Löwen weitergaben.