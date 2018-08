Boisvert will eine neue Ära begründen

Von Jan Simecek

Eine Ära ist bei den Bietigheim Steelers mit dem Abschied des vierfachen Meistertrainers Kevin Gaudet zu Ende gegangen. Doch wenn es nach Geschäftsführer Volker Schoch geht, ist es auch der Beginn einer neuen Ära in der der amtierende Titelträger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 stark auf den Nachwuchs bauen will. Dennoch bekommt der neue Trainer Hugo Boisvert hohe Zielvorgaben.

Bietigheim-Bissingen. Das hörte Volker Schoch gerne. „Ich will jeden Spieler jeden Tag besser machen, so dass wir am Ende der Saison eine bessere Mannschaft haben“, nannte der neue Trainer der Bietigheim Steelers, Hugo Boisvert, seine ganz persönlichen Ziele. Kombiniert mit der Vorgabe des Geschäftsführers des amtierenden Meisters der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2, mindestens unter die ersten vier zu kommen – genau für dieses Ziel wurde das Team zusammengestellt – könnte das heißen, dass wieder mehr drin ist. Vielleicht so viel wie im Mai in Garmisch-Partenkirchen, als die Steelers den Titel gewannen.

Auf dem Weg dorthin soll möglichst wenig dem Zufall überlassen werden. Denn die Konkurrenz ist trotz des finanziellen Kollapses von Vizemeister SC Riessersee und dessen freiwilligem Rückzug in die Oberliga nach wie vor groß. „Kassel mit ,Richie‘ Müller und einigen eingedeutschten Ausländern oder Ravensburg mit Pawel Dronia und Andreas Driendl, der bei Riessersee eine ganz wichtige Rolle gespielt hat“, erklärte Boisvert. „Frankfurt ist auch immer gefährlich. Und Dresden wird mit Jordan Heywood und Jordan Knackstedt wohl auch eine bessere Rolle spielen.“ Sportdirektor und Co-Trainer Marc St. Jean ergänzte um den ESV Kaufbeuren. „Vor dem habe ich auch sehr großen Respekt“, ließ auch Schoch wissen.

Nachwuchsarbeit soll in Bietigheim gestärkt werden

Neben dem kurzfristigen sportlichen Ziel haben Boisvert und St. Jean aber vor allem auch eine mittel- bis langfristige Aufgabe. Sie sollen dem Nachwuchs in Bietigheim eine bessere Perspektive bieten. „Das sollen nicht nur die Bayern schaffen, dass sie sich in den eigenen Reihen bedienen können“, gibt Schoch vor.

Mit gleich vier Förderlizenzspielern aus Nürnberg sowie Sonthofen und dazu dem Rosenheimer Yannick Wenzel, auf den man in Bietigheim große Stücke hält, setzt man schon verstärkt auf Nachwuchs. Der soll in Zukunft aber bevorzugt aus den eigenen Reihen kommen, weshalb es ab sofort regelmäßigen Austausch mit den Verantwortlichen der Jugendabteilung und eine Einheit pro Woche gibt, in der ausgewählte Nachwuchsspieler mit der ersten Mannschaft trainieren dürfen, um ihre Fortschritte zu überprüfen. Fabion Kuqi bekommt zudem alle Möglichkeiten, die ihm Bietigheim und Nürnberg gemeinsam bieten können, um ins Team hineinzuwachsen. Dazu soll auch noch Lukas Traub zumindest in der Vorbereitung in die Bietigheimer DEL-2-Mannschaft hineinschnuppern. „Wir wollen hier mit Hugo und Marc eine eigene Philosophie entwickeln. Wir wollen auch im Nachwuchsbereich ein Name in Deutschland werden – ein Verein, über den die Spieler sagen, dass man sich dort wohlfühlen kann. So, wie es bei den Profis schon ist“, erklärte Schoch.

Boisvert ist mit dieser Situation glücklich. Vor allem, weil der Kader durch die vielen Nachwuchskräfte eine Tiefe hat, die man aus den Gaudet-Jahren nicht kennt. „Die jungen Spieler geben alles und machen Druck, weil sie auch spielen wollen. Das ist gut für die Mannschaft“, berichtete der neue Trainer.

Es ist im Etat kein Geld für Nachverpflichtungen eingestellt

Dabei sieht er sein neues Team trotz namhafter Abgänge auf etwa einem Niveau mit dem Meisterteam der vergangenen Saison. „Von Willie Corrin haben wir gute Dinge gehört“, erklärte Boisvert. Die anderen Neuzugänge seien entweder talentiert oder hätten schon zugenüge unter Beweis gestellt, dass sie auf diesem Niveau bestehen können. „Und der erfolgreiche Stamm ist ja zusammengeblieben“, fügt Boisvert hinzu.

Deshalb hat man auch keinen Etat für Nachverpflichtungen eingestellt. „Wir wollen mit der Mannschaft die Saison beenden, mit der wir sie beginnen“, erklärte Schoch. Denn: „Ein paar Niederlagen sind noch keine Krise“, fügte der Geschäftsführer in weiser Vorausicht hinzu, dass es auch einmal längere negative Läufe während der Saison geben könnte. „Wir werden die Hand heben und uns melden, wenn es bei uns eine Krise gibt.“