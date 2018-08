Bietigheim verschläft Beginn

Von Jan Simecek

Bietigheim-Bissingen. Der amtierende Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2, die Bietigheim Steelers, haben in der Vorbereitung den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Schon nach fünf Minuten lag das Team von Trainer Hugo Boisvert im Testspiel bei den Dornbirn Bulldogs mit 0:2 zurück. Nach einer Aufholjagd glichen die Steelers zwar zwischenzeitlich zum 3:3 aus, unterlagen aber letztlich mit 3:5. Zuvor hatten sie noch bei den Tilburg Trappers mit 7:4 gewonnen.

Fast 800 Kilometer liegen zwischen Tilburg und Dornbirn. Die Steelers mussten diese Strecke zwar nicht am Stück absolvieren, dennoch schien sie zunächst Auswirkungen gehabt zu haben. Durch einen Doppelschlag in der 5. Minute gerieten die Gäste in Österreich mit 0:2 in Rückstand. In der 17. Minute folgte gar das 0:3, ehe Norman Hauner das Ergebnis eine Minute später wieder erträglicher gestaltete. Der einzige Treffer im Mittelabschnitt gelang Matt McKnight fast exakt zur Spielmitte und das auch noch in Unterzahl. Der Schlussabschnitt begann verheißungsvoll. Dennis Swinnen glich nach zehn Minuten sogar aus. Doch in der 54. Minute gingen die Bulldogs erneut in Führung. Und als es Boisvert in der Schlussminute mit einem sechsten Feldspieler für Goalie Sinisa Martinovic probierte, kassierte Bietigheim auch noch das 3:5. „Am Anfang waren wir vom Kopf überhaupt nicht da. Was mich aber überzeugt hat, ist, dass wir ein 0:3 aufgeholt haben und dann sogar Chancen zum Sieg liegen ließen. Am Ende müssen wir das Spiel nicht unbedingt verlieren“, sagte Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch.

In Tilburg waren die Bietigheimer dagegen zwei Tage zuvor von der ersten Minute an im Spiel. Dennoch dauerte es bis zur 11. Minute, ehe Willie Corrin das 1:0 erzielte. Im zweiten Drittel legten Hauner und Benjamin Zientek mit einem Doppelschlag zum 3:0 nach. Die Niederländer berappelten sich aber wieder und kamen durch Ivy van der Heuvel zum Anschlusstreffer. Max Lukes stellte aberkurz darauf den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Giovanni Vogelaar und Nardo Natzgaam in Unterzahl verkürzten aber auf 3:4. Dennis Swinnen ließ die Steelers aber durch sein 5:3 etwas beruhigter in den letzten Abschnitt gehen. Dort wurde es noch einmal spannend, als Kevin Bruijsten die Trappers auf 4:5 heranbrachte. Der Ausgleich lag in der Luft. Doch Matt McKnight sorgte für die Vorentscheidung. Und Nikolai Goc sorgte dann noch für den 7:4-Endstand.