Drucken Bietigheim-Bissingen (red). Die Bietigheim Steelers hatten am Wochenende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 spielfrei, weil ihr Gegner, die Löwen Frankfurt, nach einem bestätigten Covid-19-Fall in Absprache mit dem Gesundheitsamt und den DEL-2-Verantwortlichen in freiwillige Quarantäne... »