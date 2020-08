Heilbronn. Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Davis Koch bis 2021 unter Vertrag genommen und ihn direkt an den DEL-2-Kooperationspartner Heilbronner Falken ausgeliehen. Der 22-jährige Stürmer, der bereits in der Spielzeit 2019/2020 für die Unterländer auf Torejagd gegangen war, sammelte in der abgelaufenen Saison in seinen 50 Hauptrundenspielen 41 Scorerpunkte (zwölf Tore, 29 Vorlagen) im Falken-Trikot.