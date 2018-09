WM-Qualifikation in der MHP-Arena

Ludwigsburg (red). Drei Basketball-Länderspiele hat Karim Jallow bereits absolviert. Am Montag, 3. Dezember, könnte ein ganz besonderes hinzukommen: Der Neuzugang des Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg trifft in seiner Heimspielstätte, der MHP-Arena, in der WM-Qualifikation auf Estland. Tippoff ist um 20 Uhr.

„Mit Ludwigsburg haben wir einen idealen Standort für die kommende Aufgabe gegen Estland gefunden. Ich bin mir sicher, dass die Ludwigsburger Fans uns ordentlich unterstützen und so der Partie eine großartige Kulisse geben werden“, erklärte DBB-Vizepräsident Armin Andres. Auch Alexander Reil, der Vorsitzender der MHP Riesen, zeigt sich begeistert: „Eine erfolgreiche Nationalmannschaft ist ein wichtiger Treiber für die Weiterentwicklung des Basketballsports in Deutschland. Ludwigsburg ist ein Traditionsstandort des deutschen Basketballs. Deshalb freuen wir uns, dass ein WM-Qualifikationsspiel in Ludwigsburg stattfindet und damit auch einen würdigen Rahmen erhält.“

Die deutschen Basketballer um NBA-Star Dennis Schröder waren bisher in allen acht Qualifikationsspielen siegreich und haben mit dem 112:98 gegen Israel jüngst vorzeitig die Qualifikation zum World Cup in China geschafft. Jetzt geht es darum, für die Setzliste eine möglichst gute Position in der Gruppe zu erreichen. Estland gewann bisher lediglich zwei Spiele und hat keine Qualifikationschance mehr. Vor wenigen Tagen siegte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bunds (DBB) in Estland mit 86:43.

Tickets für das Länderspiel gibt es online unter www.eventimsports.de oder telefonisch unter 0 18 06 / 99 77 24.