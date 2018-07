Ludwigsburg (red). Er ist der einzige deutsche Nationalspieler in Reihen des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg gewesen. Doch in der Zukunft läuft Johannes Thiemann nicht mehr in der Barockstadt auf. Der Center wechselt zum Ligakonkurrenten Alba Berlin. Zum Abschied aus Ludwigsburg

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen