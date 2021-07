Ludwigsburg (red). Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich zuletzt einen Ruf als ein Standort erworben, in dem Nachwuchsspieler den Sprung in die 1. Basketball-Bundesliga schaffen. Diesem Ruf folgt nun Eduard Roschnafsky. Der 18-jährige Center wechselt aus Chemnitz in die Barockstadt

