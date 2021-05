Riesen starten am 19. Mai in die Playoffs

Ludwigsburg (red). Rund eine Woche vor dem Playoff-Start hat die Basketball-Bundesliga die Viertelfinalrunde terminiert. Diese beginnt für den Hauptrundensieger MHP Riesen Ludwigsburg am 19. Mai mit einem Heimspiel gegen Brose Bamberg. Gespielt wird dann alle zwei Tage. Um der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen, ist die Abfolge der Begegnungen abgeändert. Anstatt, dass sich Heim- und Auswärtsspiele abwechseln, werden immer zwei aufeinanderfolgende Partien am gleichen Ort ausgetragen. Ludwigsburg hat entsprechend im ersten, zweiten und – falls nötig – fünften Spiel der Serie Heimrecht. Die dritte und – falls nötig – vierte Partie der Serie steigt in Bamberg. Für den Halbfinaleinzug benötigt ein Team drei Siege.