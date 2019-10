Macht trainingsfrei auch Köpfe frei?

Von Ralph Küppers

Vaihingen/Sachsenheim. Für die Basketballer der BSG Vaihingen/Sachsenheim geht es an diesem Samstag darum, in der Oberliga Württemberg den ersten Saisonsieg einzufahren. Nach drei Spielen, in denen das nicht geklappt hat, starten sie gegen die SV Böblingen Panthers den nächsten Versuch