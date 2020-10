Ludwigsburger Offensivfeuerwerk

Ludwigsburg (red). Die MHP Riesen Ludwigsburg haben im fünften Vorbereitungsspiel den vierten Sieg eingefahren. Der Basketball-Bundesligist bezwang den Zweitligisten Kirchheim Knights mit 96:75. Die Ludwigsburger brannten von Beginn an zwar ein Offensivfeuerwerk ab. Ab dem zweiten Viertel ließen sie aber die nötige Konsequenz in der Verteidigung vermissen. Erst als Karlo Miksic sein fünftes persönliches Foul kassierte (27. Minute), rissen die Gastgeber die Partie endgültig an sich.