Stuttgart (red). Deutschlands beste Nachwuchs-Rollstuhlbasketballer spielen an diesem Wochenende in der Stuttgarter Scharrena, Fritz-Walter-Weg 5, den zwölften Junioren-Länderpokal aus. Der Länderpokal ist das national wichtigste Turnier im Rollstuhlbasketball-Nachwuchsbereich. Sechs Auswahlmannschaften, zusammengesetzt aus den einzelnen Landesverbänden, werden am Samstag und Sonntag

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen