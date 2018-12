Von Jürgen Frey

Kirchheim Unter Teck/Stuttgart. Mal was anderes machen, etwas Neues ausprobieren – das haben sich die Zweitliga-Basketballer der Kirchheim Knights gedacht, als sie sich vor Saisonbeginn für die Austragung eines Heimspiels in Stuttgart entschieden haben. Am heutigen Samstag (20 Uhr) ist