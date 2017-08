Ludwigsburg (red). Kerron Johnson ist zurück in Ludwigsburg. Der flinke Spielmacher hat nach einer Saison in Polen wieder einen Vertrag bei den MHP Riesen Ludwigsburg unterschrieben. Für die Barockstädter bestritt der US-Amerikaner bereits 59 Partien in der Basketball-Bundesliga (BBL). „Ich

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen