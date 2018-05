John Patrick als Coach of the year geehrt

Ludwigsburg (red). Als Auszeichnung für eine beispiellos starke Saison ist der Cheftrainer der MHP-Riesen Ludwigsburg, John Patrick, als Coach of the year der Basketball Champions League 2018 ausgezeichnet worden.

Diese Ehrung nahm Patrick im Rahmen des Final Four in Athen entgegen. Der Ludwigsburger Cheftrainer hatte sein Team von der ersten Qualifikationsrunde bis in das Final Four geführt. Auf dem Weg dorthin zeigten die Riesen reihenweise hervorragende Spiele und präsentierten sich und den deutschen Basketball von der besten Seite. „Wir versuchen jeden Tag, eine enthusiastische Atmosphäre im Training und in den Spielen zu kreieren“, sagt Patrick, der sich mit seinem Team von der Qualifikation hochkämpfen musste, ehe er jetzt im Final Four stand.