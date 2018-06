BSG II spielt weiter in der Kreisliga A 1

Vaihingen/Sachsenheim (nac). Lange war ungewiss, ob die Basketballer der BSG Vaihingen/Sachsenheim II um den Klassenerhalt in der Kreisliga A 1 zittern müssen. Die Mannschaft um die Spielertrainer Jannik Hoffmann und Christian Nytz wurden zwar Letzter. Doch der SV Fellbach III hatte kurz nach Saisonbeginn zurückgezogen und stand damit in einer kleinen Neunerstaffel als Absteiger frühzeitig fest. Letztlich bedeutete der letzte Platz der Vaihinger und Sachsenheimer Reserve die Relegation, ein Dreierturnier mit den beiden Vizemeistern der Kreisligen B 1 und B 2, die Crailsheim Merlins IV und der VfL Waiblingen II.

Doch um die ist die zweite Mannschaft der BSG Vaihingen/Sachsenheim nun auch herumgekommen. Sowohl die Crailsheimer als auch die Waiblinger haben ihre Teilnahme an dem Relegationsturnier abgesagt, das auf diesen Samstag in der Sporthalle des Vaihinger Stromberg-Gymnasiums angesetzt war. „Aufgrund von Urlaub oder geschäftlicher Verhinderung können wir keine Mannschaft stellen“, erklärt Thomas Schüssel vom VfL Waiblingen. Und Sebastian Klunker, Abteilungsleiter der Crailsheim Merlins, lässt wissen: „Schweren Herzens verzichten wir auf die Relegtaion. Wir greifen in der neuen Saison wieder in der Kreisliga B an.“