BSG hat noch acht Chancen auf Klassenerhalt

Von Ralph Küppers

Von den ersten 14 Spielen in dieser Saison hat Basketball-Oberligist BSG Vaihingen/Sachsenheim nur zwei gewonnen. Acht Partien stehen noch aus. Um dem Klassenerhalt näher zu kommen, sollte am Samstag unbedingt ein Sieg her. Denn die BSG spielt in heimischer Halle