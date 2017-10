BSG berappelt sich in Hälfte zwei

Von Michael Nachreiner

Vaihingen/Sachsenheim. Spielerisch überzeugt haben die Basketballerinnen der BSG Vaihingen/Sachsenheim gegen die TSG Backnang zwar nicht. Aber die Mannschaft von Trainer Marco Alperstedt hat im dritten Spiel den dritten Sieg in der Bezirksliga 2 eingefahren. Backnang bezwangen die Vaihingerinnen mit 45:27. „Wir waren heute nicht so konzentriert wie in den ersten beiden Partien. Außerdem war unsere Spielgeschwindigkeit langsamer als zuletzt. Da hat uns etwas der Elan gefehlt, in die Plays reinzugehen und den Ball zu bewegen“, berichtet Alperstedt.

Zu Beginn lief allerdings alles nach Plan. In der Abwehr präsentierten sich die Vaihingerinnen kompakt. Und wenn die Gäste einmal durchkamen, dann mussten sie immer noch Nadja Schuldes überwinden. Mit einer 16:8-Führung gingen die Gastgeberinnen ins zweite Viertel. Dort verloren sie aber komplett den Faden. Immer wieder verzettelten sie sich in Einzelaktionen und rannten sich dabei fest. Das Resultat: Die BSG legte gerade einmal vier weitere Zähler auf das Ergebnis oben drauf. So verkürzten die Backnangerinnen Punkt um Punkt. Zu Beginn des dritten Viertels gingen sie durch einen Korb von Kimberley Erlenbusch sogar mit 21:20 in Führung (21. Minute).

Die Vaihingerinnen berappelten sich aber wieder. Durch einen 10:0-Lauf setzten sie sich bis zur 27. Minute wieder auf 30:21 ab. „Wir arbeiten immer noch an der Entscheidungsfindung und an der Konzentration“, berichtet Alperstedt. „Aber im dritten Viertel haben wir wieder ruhiger gespielt, bei Pässen besser geschaut, dass die Mitspielerin frei ist, und in der Abwehr mehr geredet.“ Mit einer 32:25-Führung ging die BSG in den Schlussabschnitt. Und hier hatten die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen. Ihnen gelang kein Korb mehr aus dem Spiel heraus. Lediglich Zoe Schröder versenkte zwei Freiwürfe, nachdem sie sechs Mal von der Linie Nerven gezeigt hatte. Die Vaihingerinnen spielten dagegen ihren Stiefel runter und setzten sich noch auf 18 Punkte ab.

BSG Vaihingen/Sachsenheim: Mara Hein (12), Nadja Schuldes (12), Anna Schumann (8), Nathalie Werner (6), Jennifer Schuster (5), Natascha Burger (2), Aileen Federer, Catharina Schön, Andrea Wagner.