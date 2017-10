Basketballer überrollen Ingelfingen

Von Michael Nachreiner

Vaihingen/Sachsenheim. Die Basketballer der BSG Vaihingen/Sachsenheim haben nach der 59:89-Niederlage bei der TSG Heilbronn gegen den TSV Ingelfingen die richtige Reaktion gezeigt. Die Mannschaft um Spielertrainer Themis Koupidis schoss die Hohenloher mit 122:76 aus der Halle des Stromberg-Gymnasiums. Themis Koupidis: „Ab dem zweiten Viertel war bei uns die Denkweise: Wir haben zuletzt mit 30 Punkten Unterschied verloren, dann gewinnen wir halt jetzt mit 40 Zählern Unterschied.“

Zunächst wurden die Vaihinger allerdings von den Ingelfingern überrascht. Zwar mussten die Hohenloher auf Waldemar Kisser verzichten, der sich unter der Woche einen knapp zwei Zentimeter langen Cut entlang der Augenbraue zugezogen hat. Allerdings trafen sie aus allen Lagen, obwohl die Vaihinger gut verteidigten, und bereiteten den Gastgebern unterm Korb Probleme. „Wir hatten eigentlich immer die Hand beim Wurf oben. Allerdings haben wir in den ersten drei Minuten vier Offensivrebounds abgegeben, weil wir nicht bereit waren auszuboxen“, sagt Themis Koupidis. Außerdem waren die Gastgeber nicht auf Kenneth Feirer-Koser eingestellt, der im Sommer nach Ingelfingen gewechselt war. „Von ihm waren wir etwas überrascht. Er hat einen komischen Wurf und ist schwerfällig. Aber er weiß seinen Körper einzusetzen“, erklärt der BSG-Trainer.

Erst nach neun Minuten rissen die Vaihinger durch einen Drei-Punkte-Wurf von Achim Klenk die Führung konstant an sich. Davor war es ein ständiges Hin und Her. „Von da an haben wir die Unfitness der Ingelfinger konsequent ausgenutzt. Die Center Konstantin Kisser und Feirer-Koser haben kaum verteidigt, so dass wir viele Würfe aus der kurzen Mitteldistanz versenkt haben“, berichtet Themis Koupidis. Punkt für Punkt setzten sich die Gastgeber ab dem zweiten Viertel, das sie mit 29:9 für sich entschieden, ab. Beim Seitenwechsel lagen sie mit 60:36 in Führung.

Wer nun ein Aufbäumen der Gäste befürchtet hat, der wurde nicht enttäuscht. Der Zwölf-Mann-Rotation der Vaihinger hatten die Ingelfinger, die nur mit acht Spielern angereist waren, nichts entgegenzusetzen. Bereits in der 32. Minute hatten die Gastgeber beim 101:51 die 100-Punkte-Marke geknackt. Doch statt nun konsequent zu Ende zu spielen, verzettelten sich die Vaihinger in der Folge immer wieder in Einzelaktionen. Das machte die Hohenloher noch einmal stark. In den abschließenden sieben Minuten erzielten sie 25 Punkte. „Das geht gar nicht“, echauffiert sich Themis Koupidis. „Da müssen wir konsequenter zu Ende spielen. Zwar ist klar, dass man bei so einem Vorsprung vom Kopf her nachlässt und nicht mehr so konzentriert ist. Aber das ist keine Entschuldigung.“

BSG Vaihingen/Sachsenheim: Haydar Bulut (22), Lennard Schurr (17), Thomas Gabriel (15), Achim Klenk (15), Matthias Müller (12), Leonard Hellwig (11), Themis Koupidis (11), Nikolaos Koupidis (7), Christian Pichl (6), Ingo Jahn (4), Lucas Schneider (2), Oliver Gräßer.