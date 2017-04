„Basketball um Mitternacht“

An diesem Freitag (ab 19.45 Uhr) ist es wieder so weit: Fünf-gegen-fünf-Basketball für jedermann „Basketball um Mitternacht“ geht in die nächste Runde. Bei dem Gemeinschaftsprojekt der Basketballakademie Ludwigsburg, der Stadt Ludwigsburg und dem Polizeipräsidium Ludwigsburg können sich Mädchen und Jungen ab 14 Jahren anmelden – per Email an bum@ludwigsburg.de oder am Turniertag direkt in der Rundsporthalle. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. (red)