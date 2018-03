Auch ohne die Center reicht es zum Pokalerfolg

Vaihingen (rkü). Im Viertelfinale des Basketball-Bezirkspokals hat die BSG Vaihingen/Sachsenheim mit 92:74 gegen den MTV Stuttgart II gewonnen. Der Sieg des Landesliga-Tabellenführers gegen den Zweiten der Bezirksliga schien dabei von Anfang an so leicht zu erreichen, dass die Vaihinger Basketballer schnell verspielt auftraten. „Ich hatte zu tun, Konzentration und Level des Spiels oben zu halten“, berichtet BSG-Spielertrainer Themis Koupidis. Am Ende stand der ungefährdete Sieg, der den Einzug ins Halbfinale bedeutet.

Schon nach sieben Minuten führten die Gäste mit 19:3. „Die Stuttgarter hatten bis dahin nur einen Drei-Punkte-Wurf aus der 2. Minute getroffen“, berichtet Koupidis. „Ab dann haben wir angefangen, zu viel zu spielen und damit zu viele Ballverluste gehabt.“ Das erste Viertel ging mit 23:10 an die BSG, das zweite mit 20:15. „Wir haben nur aufpassen müssen, dass die anderen nicht aufholen und sich dann pushen und gefährlich nah rankommen“, sagt der BSG-Trainer. „Näher als auf 17 Punkte sind sie aber nie mehr rangekommen.“

Auch ohne die drei Centerspieler Matthias Müller, Alexander Renner und Thomas Gabriel dominierten die Vaihinger das Spiel. „Unser Vorteil war auch, dass die großen Spieler der Stuttgarter ein bisschen älter waren und damit nicht ganz so schnell“, sagt Koupidis. „Es sind aber auch einige Würfen von draußen gefallen.“ Allein sieben Dreier wurden dem Konto der BSG gutgeschrieben. Und den Topscorer des MTV-Teams hatte Leonard Hellwig so gut im Griff, dass der Stuttgarter sich das Spiel in der zweiten Halbzeit weitgehend von der Bank aus anschaute.

Im Schlussabschnitt brach bei den Gästen aber endgültig der Spieltrieb durch. „Da haben wir zwei Gänge zurückgeschaltet, was mir nicht ganz gefallen hat“, sagt Koupidis. Sein Team verlor das letzte Viertel mit 19:28. Doch weil der Vorsprung davor bei nahezu 30 Punkten gelegen hatte, war das nur ein kleiner Schönheitsfehler auf dem Weg ins Halbfinale des Bezirkspokals.

BSG Vaihingen/Sachsenheim: Leonard Hellwig, Ingo Jahn, Lucas Schneider, Mirko Herr, Themis Koupidis, Lennard Schurr, Oliver Gräßer, Nikolaos Koupidis, Haydar Bulut.