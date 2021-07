Auf Wellen durch Kraichgau und Zabergäu

Von Ralph Küppers

Illingen. In unserer Serie „Wegweiser“ haben bisher Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vorgestellt. Unsere wunderschöne Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat, lädt aber nicht nur zu Laufrunden ein. Auch mit dem Rennrad oder dem Mountainbike lässt sich in der Gegend hervorragend trainieren. Deshalb erweitern wir die Serie um Radrunden. In Folge 2 erklärt Thomas Fritsch aus Illingen, warum er so gerne durch Kraichgau und Zabergäu fährt – und warum er am liebsten an der eigenen Haustür startet.

„Meine Kraichgau-Runde mit zwei, drei Stunden und einigen Bergen drin – da kann man abends mal eine Runde drehen, sie aber auch als Bergtraining nutzen“, sagt der ehemalige Fußballer, der vor einigen Jahren seine Liebe für den Triathlon entdeckt hat. „Und man kann sie in beide Richtungen fahren, sie hat jeweils ihre anspruchsvollen Stellen.“ Zum Beispiel rund um Häfnerhaslach, wo es aus jeder Richtung reichlich Höhenmeter zu überwinden gilt.

Die bevorzugte Fahrtrichtung – insbesondere bei Ostwind – führt den begeisterten Radfahrer von Illingen über Kleinglattbach, Sersheim, Hohenhaslach und Kleinsachsenheim ins Zabergäu. „In dieser Richtung ist der Vorteil, dass man einige Kilometer zum Einrollen hat, bevor von Zaberfeld nach Häfnerhaslach der sehr anspruchsvolle Anstieg kommt“, sagt Fritsch. „Wer die Runde über Schützingen und Gündelbach beginnt, hat diesen Teil gleich am Anfang. Da kann man sich schnell verausgaben. Aber es kommen noch einige Hügel, bis man wieder zu Hause ist.“ Bei kräftigem Westwind kann es allerdings sehr angesagt sein, in dieser Richtung zu beginnen. Fritsch: „Im Zabergäu kommt viel darauf an, wie der Wind bläst. Bei Ostwind kann man ab Botenheim auf der freien Fläche schon richtig aufs Tempo drücken.“ Bei Westwind, der ständig ins Gesicht bläst und permanent Widerstand bietet, macht die Tour in dieser Fahrtrichtung nur halb so viel Spaß – da ist unter Umständen der knackige Anstieg zu Beginn die bessere Wahl.

Wellenförmiges Höhenprofil gibt immer wieder Zeit, die Beine hängen zu lassen

Wenn Fritsch seine Beinmuskeln vom Zabergäu in Richtung Kirbachtal den Berg hinauf strapaziert hat, freut er sich schon auf eine kurze Erholung. „Nach Häfnerhaslach und nach Gündelbach runter kann man die Beine hängen lassen“, berichtet er. Doch jeweils vor diesen Orten gilt es knackige Anstiege zu bewältigen. „Die Tour verläuft immer in Wellenformen“, sagt Fritsch. Davon macht auch der letzte Abschnitt vor der Zielankunft keine Ausnahme. Von Schützingen nach Illingen gibt es noch einmal ordentlich Höhenmeter zu bewältigen, ehe der Illinger wieder an seiner Haustür angelangt ist.

Insgesamt weist die Strecke eine Länge von 64 Kilometern und einen Höhenunterschied von 597 Metern auf. Zwei Stunden und ein paar Minuten stehen auf der Uhr, wenn Fritsch zügig fährt. „Man kann die Berge aber auch locker rauffahren“, berichtet er. „Wenn ich die Tour als Kompensationsausfahrt nutze, kann ich sie in zweieinhalb Stunden schön fahren.“ Und dann habe er auch wesentlich mehr von der schönen Landschaft als wenn es um regelrechtes Bergtraining geht, für die der Rundkurs aber definitiv geeignet ist. „Man sieht viele Radfahrer auf der Strecke“, sagt Fritsch. Und weil er sie in der Regel mit Rennrad oder Triathlonrad fährt, nutzt er in weiten Teilen die Landstraße. „Da muss man ständig auf den Verkehr aufpassen“, berichtet der Illinger. „Bei fast jeder Ausfahrt gibt es eine Situation, in der es zum Unfall oder zu einer Berührung kommen würde, wenn man als Radfahrer auf seinem Recht bestehen würde.“ Allein schon das Tempo sorge dafür, dass sportlich ambitionierte Radfahrer von Autofahrern oft unterschätzt oder schlichtweg übersehen werden.

Wenn es nicht nur um den Trainingseffekt geht, hat Fritsch immer auch die Landschaft im Blick. „Zwischen Gündelbach und Häfnerhaslach ist es wunderschön“, sagt er. „Auf der schmalen Straße ist nicht so viel Verkehr, da kommen einem aber immer auch Motorräder entgegen. Sonntagmorgens hört man da beim Fahren sogar das Vogelzwitschern.“ Und von Zaberfeld nach Häfnerhaslach hinauf gebe es eine freie Sicht, bei der er den Gedanken freien Lauf lasse.

Die Radwege seien insbesondere auf zwei Abschnitten so gut ausgebaut, dass sie sich problemlos auch mit Rennrad und Tempo befahren lassen, urteilt Fritsch. „Zwischen Hohenhaslach und Kleinsachsenheim ist das so, und zwischen Botenheim und Zaberfeld ebenfalls.“ Dort biete jeweils asphaltierter Untergrund gute Bedingungen abseits der Landstraßen. Und die Straße erst mit dem Auto zu nutzen, um einen günstigen Startpunkt für die Fahrradtour zu erreichen, kommt für den Illinger nicht in Frage. „Es ist vor der Haustüre schon so schön, da will ich nicht erst noch irgendwo hinfahren.“

Wegweiser: Alle Lieblingsstrecken gibt es auf Komoot

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ alle Lauf- und Fahrradstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und auch etwas darüber hinaus. Alle Lauf- und Radstrecken finden Sie hier.

Sie haben auch eine Lieblingsstrecke, die Sie gerne zeigen möchten? Dann melden Sie sich in unserer Sportredaktion per Mail an sport@vkz.de.