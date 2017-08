„Am Ball“ erscheint an diesem Samstag

Die Fußballer aus der Region scharren bereits mit den Füßen. Fünf, teilweise sechs Wochen Vorbereitung stecken in ihren Knochen. An diesem Wochenende geht die Saison in der Bezirksliga und den Kreisligen A und B endlich los. Dann rollt der Ball wieder.

Bereits morgen erscheint die Fußball-Sonderveröffentlichung „Am Ball“ der Vaihinger Kreiszeitung. Auf 32 Seiten finden Fußballinteressierte alles Wissenswerte von der Landesliga bis zur Kreisliga B bei den Männern sowie von der Regionenliga bis zur Bezirksliga bei den Frauen – Vorschauen, Einschätzungen, Kader, Staffeleinteilungen, Spielpläne und vieles mehr.

„Am Ball“ liegt der Printausgabe bei, ist im Servicecenter der VKZ am Marktplatz 15, 71665 Vaihingen, erhältlich und wird dem Bezirksligisten SGM Riexingen sowie den A-Ligisten aus der Region zur Verfügung gestellt, damit diese die Sonderveröffentlichung bei ihren Heimspielen auslegen können. Außerdem kann man „Am Ball“ kostenlos auf der Homepage der VKZ unter www.vkz.de/sport/am-ball lesen.