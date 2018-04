Zwölfjähriger von Auto verletzt

Bietigheim-Bissingen (p). Eine leichte Verletzung erlitt ein Zwölfjähriger, nachdem er am Dienstag in der Unterriexinger Straße in Bietigheim in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der Junge stand gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad am Fußgängerüberweg des dortigen Kreisverkehrs und wollte die Straße überqueren. Sein Rad schob er. Ein Autofahrer war in Richtung Unterriexinger Straße unterwegs und streifte das Kind vermutlich leicht. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, bittet Zeugen, sich zu melden.