Heimerdingen (p). Am Samstag gegen 16 Uhr fuhren zwei Radfahrer auf einem Feldweg neben der Landesstraße zwischen Heimerdingen und Hirschlanden in Richtung Hirschlanden. Im Bereich des Parkplatzes Betteleiche griff der 32 Jahre alte Rennradfahrer an den Sattel seines 30 Jahre

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen