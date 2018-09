Mühlacker (p). Gleich zweimal ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr am Kreisverkehr der Bahnhof- zur Poststraße in Mühlacker einem 18-jährigen Fußgänger am dortigen Überweg von einem noch unbekannten Pkw-Fahrer der Fuß überrollt worden. Der 18-Jährige trug dabei nach Auskunft der Polizei nur Prellungen und Quetschungen davon. Der Fahrer stoppte daraufhin und die Beifahrerin erkundigte sich noch über das Wohlbefinden des jungen Mannes.