Zwei verletzte Radfahrer

Vaihingen (p). Leichte Verletzungen erlitten zwei Radfahrer, als diese am Donnerstagabend auf einem Radweg in Vaihingen unterwegs waren. Ein 24-jähriger Mountainbike-Fahrer, der aus Richtung Kleinglattbach kam, kollidierte im Kurvenbereich mit einer 60-jährige Pedelec-Fahrerin. Beide Beteiligten waren mutmaßlich in der Kurve zu weit in die Mitte geraten, so die Polizei.