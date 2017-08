Zwei Unfälle in Serie

Drucken Mühlacker (p). Mit dem zu trauriger Berühmtheit gelangten Geldwechseltrick hat ein Unbekannter am Donnerstagvormittag im Parkhaus in der Bahnhofstraße 42 bis 46 in Mühlacker einem 90 Jahre alten Mann 1000 Euro abgenommen. Der Dieb hatte den Senior... »