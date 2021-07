Zwei Frauen bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (p). Zwei leicht verletzte Frauen und ein Schaden von etwa 13 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 18.45 Uhr in der Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg ereignete. Eine 22 Jahre alte Peugeot-Fahrerin, die eine 23-jährige Beifahrerin an Bord hatte, kam aus Richtung Friedrichstraße und wollte die Hindenburgstraße überqueren. Vermutlich übersah sie hierbei den Mitsubishi eines 69 Jahre alten Fahrers, der die Hindenburgstraße in Richtung Stuttgarter Straße befuhr. In der Folge kam zu einem Zusammenstoß.