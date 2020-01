Drucken Gerlingen (p). Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der zwischen Sonntag, 14.30 Uhr, und Montag, 15 Uhr, in der Straße „Schelmengraben“ in Gerlingen am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Wagen wurde an der Fahrerseite... »