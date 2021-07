Illingen (p). Ein Unfall mit Sachschaden und eine verletzte Person sind die Bilanz von gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr durch zwei Pkw-Fahrer am Montagmorgen in Illingen. Dazu werden nun Zeugen gesucht.

Ein VW-Fahrer, silberner VW Passat, und ein Audi-Fahrer