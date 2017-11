Zwei 15-Jährige waren Einbrecher

Bietigheim-Bissingen (p). Die Einbrüche in zwei Schulen in der Nacht auf Donnerstag, den 16. November, in der Hillerstraße und am Dienstag, den 28. November, in der Ellentalstraße in Bietigheim-Bissingen (VKZ hat berichtet) gehen auf das Konto von zwei jungen Männern

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen