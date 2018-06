FReiberg (p). Am Sonntagmittag hat sich auf Höhe des Golfplatzes Monrepos ein Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern ereignet, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 12.45 Uhr den Verbindungsweg aus Richtung Freiberg nach Tamm, eine 48-Jährige war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Sie fuhr links neben einem weiteren Radler. In einerunübersichtlichen Kurve stießen die 48-Jährige und der entgegenkommende 38-Jährige zusammen.