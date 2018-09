Zusammenstoß beim Überqueren

Ludwigsburg (p). Die Vorfahrt eines Kleintransporters missachtete die 47-jährige Fahrerin am Montag gegen 11 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg. Sie wollte die Schwieberdinger Straße aus der Steinbeisstraße kommend in Richtung Wilhelm-Feil-Straße überqueren. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Beim Überqueren der Schwieberdinger Straße stieß sie mit dem bevorrechtigten VW einer 34-jährigen Frau zusammen, die auf der Schwieberdinger Straße in Richtung Ortsausgang fuhr.