Zusammenstoß bei Eberdingen

Ludwigsburg (p). Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag vom Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Eisenbahnstraße in Ludwigsburg einen neuen, silberfarbenen Ford Mondeo Titanium Turnier gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, entgegen. »