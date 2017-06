Zu schnell von Ensingen nach Horrheim

Horrheim/Ensingen (p). Wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne amtliches Kennzeichen wird sich ein 20 Jahre alter Motorradfahrer wohl verantworten müssen, der gestern kurz vor 19 Uhr in der Pforzheimer Straße in Horrheim in einen Unfall verwickelt war. Das berichtet die Polizei. Der junge Mann befuhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Strecke von Ensingen kommend und überholte in der Pforzheimer Straße mehrere Fahrzeuge über die Gegenfahrspur. Nahezu gleichzeitig bog ein 68 Jahre alter Ford-Fahrer von der Lindenstraße nach links in die Pforzheimer Straße ab und prallte mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 20-Jährige stürzte samt seiner Suzuki, von der er das Kennzeichen entfernt hatte, auf den Asphalt und machte sich zunächst zu Fuß aus dem Staub. Nachdem die alarmierte Polizei bereits am Unfallort eingetroffen war, kehrte der Zweiradfahrer zurück. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, hat der junge Mann keinen Führerschein. Er erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 6 000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.