Zu schnell unterwegs: Auto fährt gegen Baum

Vaihingen (p). Nachdem ein unbekannter Fahrer am Dienstag gegen 0.05 Uhr in der Franckstraße in Vaihingen mit einem Fahrzeug einen Baum beschädigt hat, sucht das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein dunkler VW Golf vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen den Baum stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Der Unbekannte, der in Richtung Gerberstraße fuhr, war vermutlich mit einem blau lackierten 2er Golf unterwegs. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte noch nicht beziffert werden.