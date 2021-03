Zigarettenautomat gestohlen

Markgröningen (p). In der Nacht zum Donnerstag schlugen noch unbekannte Täter im Hans-Grüninger-Weg in Markgröningen zu. Den Unbekannten gelang es, einen kompletten Zigarettenautomaten von seinem Standpfosten zu entfernen. Lediglich der Pfosten blieb zurück, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Automat samt den enthaltenen Zigarettenpackungen und des Bargelds habe einen Wert von knapp 4000 Euro. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Automat in den frühen Morgenstunden gestohlen wurde.