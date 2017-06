Zigarette führt wohl zum Brand

Bietigheim-Bissingen (p). Küchenbrand in Bietigheim-Bissingen: Vermutlich hat der Inhalt eines Aschenbechers, den der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Westendstraße in Bissingen am Montagmorgen im Abfalleimer der Küche entsorgt hatte, einen Brand ausgelöst. Gegen 7.30 Uhr bemerkten Nachbarn, die im selben Haus wohnen, die Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr. Wie die Polizei berichtet, rückten hierauf 24 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen mit sechs Fahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und entfernten den Abfalleimer, in dem das Feuer wohl durch eine nicht gänzlich gelöschte Zigarettenkippe entstanden war. Die beiden Bewohner der Wohnung waren nicht zuhause. Im Bereich der Küchenzeile entstand ein Schaden, der sich auf etwa 5000 Euro beläuft.