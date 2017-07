Gerlingen (p). Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 15 und 19 Uhr in der Rathaustiefgarage in Gerlingen. Der unbekannte Fahrer eines vermutlich rot lackierten Pkw fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen Audi, richtete dabei rund 2000 Euro Schaden an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20, entgegen.